22:21, 26 декабря 2025Бывший СССР

США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет

Зеленский: США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью продлить их. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.

«Я думаю, нам нужно больше 15 лет, и буду считать большим успехом, если [президент США Дональд] Трамп согласится с этим на встрече», — отметил украинский лидер.

Ранее Зеленский сообщил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов. Он добавил, что обсудит с президентом США Дональдом Трампом на предстоящей встрече гарантии безопасности для Киева.

Кроме того, украинский президент добавил, что надеется согласовать со своим американским коллегой Дональдом Трампом прекращение украинского конфликта.

