Трамп заявил о ничего не имеющей без одобрения США Украине

Трамп: Зеленский ничего не имеет, пока США это не одобрят

Президент Украины Владимир Зеленский ничего не имеет, пока США это не одобрят, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Politico.

В статье говорится, что глава Белого дома отнесся к предложенному украинским лидером мирному плану из 20 пунктов без особого энтузиазма и не спешит поддерживать его предложение.

«У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть», — заявил Трамп. Он добавил, что встреча на этих выходных может быть продуктивной.

Политик также выразил уверенность, что все пройдет хорошо и с его российским коллегой Владимиром Путиным. Он выразил надежду, что сможет поговорить с президентом России «в ближайшее время, настолько скоро, насколько мне захочется».

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что готов вынести на референдум весь мирный план по украинскому конфликту. Однако он это сделает только если Россия согласится прекратить огонь минимум на 60 дней.