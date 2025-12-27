Реклама

02:24, 27 декабря 2025Мир

Стало известно о страхе Европы из-за встречи Трампа и Зеленского

CNN: Европе опасается, что Трамп поведет себя с Зеленским непредсказуемо
(ночной редактор)
В Европе опасаются, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом может иметь непредсказуемые последствия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что европейские лидеры считают нынешнюю динамику отношений между Киевом и Вашингтоном продуктивной. Однако их беспокоит, что исход любой встречи с президентом Соединенных Штатов непредсказуем. «С Трампом всегда приходится рисковать», — приводятся в статье слова одного из представителей НАТО.

Ранее Зеленский сообщил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов. Он добавил, что обсудит с Трампом на предстоящей встрече гарантии безопасности для Киева.

Кроме того, украинский президент добавил, что надеется согласовать со своим американским коллегой Дональдом Трампом прекращение украинского конфликта.

