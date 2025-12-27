Путин высказался об альтернативном способе завершения конфликта на Украине

Путин: Если Киев не хочет закончить дело миром, РФ решит все задачи через СВО

Если Киев не готов решать конфликт на Украине мирным способом, Россия достигнет поставленных задач через специальную военную операцию (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», — подчеркнул верховный главнокомандующий.

Он добавил, что сегодня киевский режим не демонстрирует готовности разрешить конфликт мирным путем.

Путин также напомнил, что противостояние начала Украина, а Россия лишь пытается его завершить. «Все противостояние и боевые действия были развернуты после государственного переворота на Украине в 2014 году», — отметил он.

27 декабря проходит совещание в ходе посещения президентом России одного из пунктов управления Объединенной группировкой войск. В нем российскому лидеру доложили о взятии под контроль Димитрова в Донецкой народной республике и Гуляйполя в Запорожской области.