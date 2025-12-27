«Враг будет разбит». Купянск находится под контролем ВС РФ. Командиры «Запада» рассказали, что происходит в городе

МО РФ сообщило о нахождении Купянска под контролем России

В Министерстве обороны (МО) России сообщили, что Купянск находится под контролем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». В ведомстве отметили, что российские военные отражают контратаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающихся прорваться к городу, и уничтожают противника.

По данным МО, за двое суток в районе Купянска отражены пять контратак украинских сил около населенных пунктов Благодатовка, Прокоповка, Осиново, Болдыревка и Моначиновка. В результате было уничтожено пять единиц техники, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и бронеавтомобиль «Пантера», а также ликвидировано более 20 солдат противника.

Отмечается, что утраты территории не допущено.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Военные ВС РФ заявили об уничтожении шаек противника, забившегося по норам

Как сообщил командир роты 1843-го мотострелкового полка с позывным Тайфун, в городе происходит зачистка зданий и подвалов от разрозненных групп противника. Его слова опубликованы в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Я нахожусь в городе Купянске на улице 1 Мая, на которой успешно работаю со своим подразделением. Твердо стоим, стояли и будем стоять на своих позициях в городе, продолжая уничтожать мелкие шайки, именно шайки, противника, забившегося по норам», — сказал командир роты 1427-го мотострелкового полка 6 ОА с позывным Уран.

Кроме того, командир штурмовой группы 1486-го мотострелкового полка с позывным Колосс и командир роты с позывным Гранит рассказали об успешном выполнении боевых задач на Купянском молочно-консервном комбинате и в центре города.

ВСУ за сутки трижды попытались прорваться в Купянск

ВС России трижды за сутки отразили атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщило Минобороны. Попытки прорыва в город были совершены бойцами 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии в районах Багодатовки, Паламаревки и Осиново. В общей сложности противник лишился 60 солдат, двух бронеавтомобилей иностранного производства и двух пикапов.

До этого стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал ставку на Купянск, перебросив туда основные резервы украинской армии. Таким мнением поделился военный журналист Геннадий Алехин. Он также подчеркнул, что ВСУ теряют на этом участке большое количество личного состава и техники, из-за чего на штурм приходится отправлять операторов беспилотников.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

«Нагруженность смыслами» назвали главной проблемой боев за Купянск

«Концептуально главная проблема Купянска для РФ заключается не столько в его текущем тактическом значении, сколько в нагруженности смыслами. Сам факт существования города делает его естественным буфером между остатками контролируемой ВСУ части Харьковской области и наступающей на нее российской группировкой», — считают авторы Telegram-канала «Военная хроника».

Еще одна проблема — местность, на которой расположен город. Отмечается, что в этом районе невозможна «безопасная» работа российских военных, что повышает ценность города как для обороны, так и для атаки.