Бывший СССР
17:51, 25 декабря 2025Бывший СССР

Раскрыта главная проблема боев за Купянск

В России назвали нагруженность смыслами главной проблемой боев за Купянск
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

«Нагруженность смыслами» Купянска как города, отделяющего подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) часть Харьковской области от наступления российских войск, является главной проблемой в боях за него. Об этом заявили авторы Telegram-канала «Военная Хроника».

«Концептуально главная проблема Купянска для РФ заключается не столько в его текущем тактическом значении, сколько в нагруженности смыслами. Сам факт существования города делает его естественным буфером между остатками контролируемой ВСУ части Харьковской области и наступающей на нее российской группировкой», — отметили они.

При этом в числе проблем боев называется местность, на которой расположен город. Утверждается, что в этом районе невозможна «безопасная» работа военнослужащих Вооруженных сил России, что повышает ценность города как для обороны, так и для атаки.

Ранее военный журналист Геннадий Алехин заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал ставку на Купянск, перебросив туда основные резервы украинской армии. По его словам, в район населенного пункта переброшены все резервы украинской армии.

