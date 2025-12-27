Реклама

Россия
12:21, 27 декабря 2025

ВСУ трижды попытались прорваться в Купянск

МО РФ: ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России за сутки отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью прорыва в Купянск. Об этом журналистам рассказали в Минобороны (МО) РФ.

Попытки прорыва в город были совершены бойцами 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах Багодатовки, Паламаревкии Осиново. В общей сложности противник лишился 60 солдат, двух бронеавтомобилей иностранного производства и двух пикапов.

Ранее в ведомстве раскрыли подробности массированного удара по Украине. По данным Минобороны РФ, он был нанесен по предприятиям энергетики и военно-промышленного комплекса страны.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, ночью страну атаковали с помощью почти 500 беспилотных летательных аппаратов.

