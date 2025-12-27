Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям энергетики и ВПК Украины

ВС России нанесли массированный удар по предприятиям энергетики и ВПК Украины

Вооруженные сила (ВС) России нанесли массированный удар по предприятиям энергетики и военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, удар нанесен беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), а также высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования.

Среди конкретных образцов вооружения, применявшихся при нанесении удара, упомянуты гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», носителями которых являются переоборудованные дальние истребители-перехватчики МиГ-31К Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Ранее 27 декабря сообщалось, что мощный ракетный удар по энергообъекту в Киеве, который нанесли ВС России, попал на видео. По данным местных СМИ, предварительно под удар попала ТЭЦ в Киеве. После атаки в разных районах города были зафиксированы проблемы с электричеством. Позже стало известно, что российские военные атаковали семь энергообъектов в Киеве и области «Кинжалами» и «Калибрами». В результате ударов над городом поднялось огненное грибовидное облако.