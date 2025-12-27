Огненное грибовидное облако поднялось над Киевом после атаки России по энергообъектам

ВС России атаковали 7 энергообъектов в Киеве и области «Кинжалами» и «Калибрами»

Times of Ukraine: Новини | Україна / Telegram

ВС России атаковали энергетические объекты в Киеве и области. Видео с места событий поделились подписчики Times of Ukraine.

«Киев светится голубыми и красными цветами: по городу со всех сторон наносятся удары», — гласит подпись под видео. На кадрах видно, как огненное грибовидное облако поднимается над украинской столицей, в дыму отражаются блики от новых вспышек.

Всего были нанесены удары по семи энергообъектам в Киеве, передает Telegram-канал «Повернутые на войне». Украинский ресурс «Зеркало недели» уточняет, что атаки были совершены с помощью баллистики, «Кинжалов» и «Калибров».

Агентство УНИАН также подтвердило, что целью российских ударов по Киеву стала украинская энергетика. Отмечается, что до утра в столице может сохраняться угроза атаки дронов-камикадзе ВС РФ.

Ранее были опубликованы кадры еще одного мощного ракетного удара по энергообъекту в Киеве. Уточняется, что атака была совершена баллистикой и достигла цели.