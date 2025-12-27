Мощный ракетный удар по энергообъекту в Киеве сняли на видео

Опубликовано видео мощного ракетного удара по энергообъекту в Киеве

Мощный ракетный удар по энергообъекту в Киеве сняли на видео. Кадры разместил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Баллистические ракеты поразили цель», — говорится в публикации. Уточняется, что новые ракеты «Калибр» держат курс на Киев.

В разных районах города зафиксировали проблемы с электричеством.

До этого появились эпичные кадры массового уничтожения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске.

Ранее ожесточенные бои в Красноармейске сняли на видео. На кадрах показаны фрагменты ликвидации бойцов ВСУ, натовской и другой техники, позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков, а также систем связи.