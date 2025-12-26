Массовое уничтожение боевиков ВСУ в Купянске сняли на видео

68-я дивизия массово уничтожила пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ), штурмующую Купянск Харьковской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В публикации уточняется, что группировка войск «Запад» продолжает отражать контрнаступление сил ВСУ, пытающихся отбить Купянск

«Операторы ударных дронов охотятся на боевую технику и украинских пехотинцев в окрестностях Купянска и в самом городе»,— говорится в посте.

До этого ожесточенные бои в Красноармейске сняли на видео. На кадрах показаны фрагменты ликвидации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), натовской и другой техники, позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков, а также систем связи.