12:19, 27 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский оценил ущерб от ночного обстрела Украины

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью страна подверглась очередной атаке. Ущерб от нее он оценил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, ночью Украину атаковали с помощью почти 500 беспилотных летательных аппаратов, среди которых были «Шахеды». Также по стране выпустили 40 ракет, в том числе «Кинжалы».

Государственный деятель назвал главной целью атаки Киев, а именно объекты энергетики и гражданской инфраструктуры. Причем, утверждает он, обстрел продолжается до сих пор. «В некоторых районах столицы и области отсутствует электроснабжение, отопление. Сейчас идет ликвидация пожаров. Уже на некоторых энергетических объектах начали работать ремонтные бригады, на других персонал в укрытиях — спасатели и ремонтники начнут работы сразу после отбоев воздушных тревог», — написал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия помогает России атаковать Украину. По его словам, в этой стране на крышах пятиэтажек расположено оборудование, с помощью которого наводятся «Шахеды».

