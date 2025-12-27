Зеленский оценил ущерб от ночного обстрела Украины

Зеленский назвал целью ночного обстрела Киева объекты энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью страна подверглась очередной атаке. Ущерб от нее он оценил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, ночью Украину атаковали с помощью почти 500 беспилотных летательных аппаратов, среди которых были «Шахеды». Также по стране выпустили 40 ракет, в том числе «Кинжалы».

Государственный деятель назвал главной целью атаки Киев, а именно объекты энергетики и гражданской инфраструктуры. Причем, утверждает он, обстрел продолжается до сих пор. «В некоторых районах столицы и области отсутствует электроснабжение, отопление. Сейчас идет ликвидация пожаров. Уже на некоторых энергетических объектах начали работать ремонтные бригады, на других персонал в укрытиях — спасатели и ремонтники начнут работы сразу после отбоев воздушных тревог», — написал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия помогает России атаковать Украину. По его словам, в этой стране на крышах пятиэтажек расположено оборудование, с помощью которого наводятся «Шахеды».

