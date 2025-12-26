Зеленский рассказал о помогающем России в наведении дронов оборудовании

Зеленский: Оборудование на крышах в Белоруссии помогает России атаковать Украину

На крышах пятиэтажных домов в Белоруссии находится оборудование, которое помогает России атаковать Украину. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Фактически на крышах обычных пятиэтажек расположены антенны и другое оборудование, которое помогает наводить "шахеды" (дроны-камикадзе — прим. «Ленты.ру») на объекты в наших западных регионах», — заявил Зеленский.

По его словам, российская сторона таким образом стремится обойти защитные позиции перехватчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Зеленский также заявил, что проинформирован о шагах в рамках размещения на территории Белоруссии ракетных комплексов «Орешник».

Ранее агентство Reuters сообщило, что РФ предположительно разместила гиперзвуковые баллистические ракеты «Орешник» на бывшей авиабазе на востоке Белоруссии. Аэродром расположен примерно в 180 километрах от Украины.