Стало известно о размещении Россией ракет «Орешник» на востоке Белоруссии

Reuters: Россия разворачивает ракеты «Орешник» на бывшей авиабазе ​​в Белоруссии

России предположительно разместила гиперзвуковые баллистические ракеты «Орешник» на бывшей авиабазе на востоке Белоруссии. Об этом сообщает Reuters.

Авиабаза «Кричев-6» находится в Могилевской области — в пяти километрах от границы с Россией. Аэродром расположен примерно в 180 километрах от Украины, 370 километрах от Латвии, 400 километрах от Литвы и 540 километрах от Польши.

Уточняется, что это может существенно усилить возможности России по поражению целей по всей Европе. Спутниковые данные показывают ускоренное строительство объектов, характерных для стратегической ракетной базы.

Ранее в декабре журнал Military Watch Magazine писал, что «Орешник» позволит нанести противнику неприемлемый ущерб в случае прямого столкновения с Западом.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что комплекс «Орешник» с гиперзвуковой ракетой поставят на боевое дежурство до конца 2025 года.