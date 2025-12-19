Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:32, 19 декабря 2025Наука и техника

Названо оружие России для нанесения неприемлемого ущерба

MWM: «Орешник» позволит нанести неприемлемый ущерб в случае конфликта с Западом
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Комплекс с баллистической ракетой средней дальности (БРСД) «Орешник» позволит нанести неприемлемый ущерб противнику в случае прямого столкновения с Западом. Особенности российского оружия назвал журнал Military Watch Magazine (MWM).

Автор подчеркнул, что «Орешник» считается системой, которая может изменить баланс сил в Европе. Она дает возможность наносить высокоточные удары по военным и промышленным объектам в странах Европы. При этом перехватить боеголовки гиперзвуковой БРСД практически невозможно.

Издание допустило, что интерес к «Орешнику» вырос после демонстрации эффективности тактических баллистических ракет в ходе конфликта между Ираном и Израилем. По словам автора, именно иранские ракеты позволили компенсировать преимущество израильских военно-воздушных сил.

Материалы по теме:
«Это пощечина Западу» Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
«Это пощечина Западу»Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
30 ноября 2024
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

«В случае крупномасштабных закупок "Орешник" может аналогичным образом обеспечить возможность нанести неприемлемый ущерб европейским столицам, не переступая ядерного порога», — говорится в материале.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин сообщил, что «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию во время прямой линии Путина

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Депутат-террорист ответил за призывы Европы бомбить Москву

    Мужчина умер в массажном кресле в торговом центре Москвы

    Предсказано влияние снижения ключевой ставки на жилье

    Четыре отбитых Сафоновым пенальти сделали россиянина миллионером

    В Раде увидели угрозу в словах Зеленского о смерти Трампа

    Ведущей экономике Европы пообещали возобновление «поначалу слабого» экономического роста

    Путин предложил обеспечить безопасность при выборах на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok