Наука и техника
14:21, 17 декабря 2025Наука и техника

Путин назвал сроки постановки «Орешника» на боевое дежурство

Путин рассказал, когда «Орешник» поставят на боевое дежурство
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ракетный комплекс «Орешник» будет принят на боевое дежурство Вооруженными силами (ВС) России до конца 2025 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках коллегии Минобороны, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник». В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение», — сказал Путин.

Также президент заявил, что 2025 год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции на Украине. Он отметил, что Российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта.

