Путин назвал сроки постановки «Орешника» на боевое дежурство

Ракетный комплекс «Орешник» будет принят на боевое дежурство Вооруженными силами (ВС) России до конца 2025 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках коллегии Минобороны, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.
«До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник». В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение», — сказал Путин.
Также президент заявил, что 2025 год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции на Украине. Он отметил, что Российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта.