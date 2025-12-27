Реклама

12:50, 27 декабря 2025Россия

В Минобороны России заявили о сохранении контроля над Купянском

Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Купянск находится под контролем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». О сохранении контроля над городом журналистам заявили в субботу, 27 декабря, в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве рассказали, что российские военные отражают контратаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающихся прорваться к городу. В настоящее время продолжается уничтожение штурмовых и диверсионно-разведывательных групп, а также техники противника, отметили в Минобороны.

Уточняется, что за двое суток в районе Купянска отражены пять контратак украинских сил около населенных пунктов Благодатовка, Прокоповка, Осиново, Болдыревка и Моначиновка, в результате которых уничтожено пять единиц техники, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и бронеавтомобиль «Пантера», а также ликвидировано более 20 солдат противника.

При этом подчеркивается, что утраты территории не допущено.

Ранее 27 декабря в Минобороны России сообщили, что ВСУ трижды пытались прорваться в Купянск. Попытки проникновения в город были совершены солдатами 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии в районах Багодатовки, Паламаревки и Осиново.

