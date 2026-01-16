Реклама

Россия
12:31, 16 января 2026Россия

Российские военные объявили о взятии Закотного в ДНР

Минобороны: Российские военные освободили населенный пункт Закотное в ДНР
Майя Назарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные освободили населенный пункт Закотное в Донецкой народной республике (ДНР). О взятии села доложили в Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что в освободительной операции участвовали бойцы из группировки «Южная».

Других подробностей в Минобороны не раскрыли.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие наступают в районе Волчанских Хуторов Харьковской области.

Также российские бойцы продвинулись на участке фронта Меловое-Хатнее, успешно отбивая контратаки украинских солдат.

Ранее стало известно об уничтожении понтонной переправы Вооруженных сил Украины через реку Оскол под Купянском в Харьковской области.

