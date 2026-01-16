Реклама

Россия
08:35, 16 января 2026Россия

Россия сбросила снаряд весом в полтонны на важный объект ВСУ

ВКС России ударили по важной для ВСУ переправе через реку Оскол под Купянском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Воздушно-космические силы России (ВКС) сбросили снаряд весом в полтонны на важный объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) — понтонную переправу через реку Оскол под Купянском в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны, заявление приводит ТАСС.

По информации оборонного ведомства, эта переправа использовалась для переброски на сложный для Украины участок боевых действий техники, войск и грузов.

Отмечается, что 500-килограммовый снаряд, которым ударили по переправе, был «умным» — оснащенным универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее сообщалось, что вооруженный огнеметом российский военный в бою вышел из себя и рассказал о последствиях.

