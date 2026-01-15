Вооруженный огнеметом российский военный в бою вышел из себя и рассказал о последствиях

Российский военный с позывным Кащей с огнеметом захватил командный пункт ВСУ

Вооруженный огнеметом российский военный с позывным Кащей потерял в бою терпение, вышел из себя и нанес серьезное поражение противнику, а также захватил командный пункт. Слова Кащея приводит Министерство обороны России в Telegram.

Как рассказал Кащей, в Гуляйполе Запорожской области он с сослуживцами проводил разведку боем. Внимание бойца привлек звук работающего генератора, он пошел на шум устройства и наткнулся на противника. Между ним и украинским бойцом завязалась перестрелка, в ходе которой солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказал ожесточенное сопротивление.

Терпение оставило Кащея после обмена множеством выстрелов и заброшенных в укрытие украинца гранат. «Нервы у меня чуть-чуть сдали, а меня был их же огнемет трофейный — "Шмель". Я (...) этот "Шмель" взял и вдобавок им засадил, поджег этот подвал», — вспомнил о последствиях для ВСУ Кащей.

Он добавил, что после того, как его отряд завершил штурм здания, в подвале они обнаружили штаб, в котором находились секретные документы ВСУ и оборудование для управления боем.

Ранее сообщалось, что Россия ударила по американским «ушам» ВСУ в зоне спецоперации.