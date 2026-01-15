Реклама

14:40, 15 января 2026Россия

Россия ударила по американским «ушам» ВСУ в зоне спецоперации

Российские военные уничтожили РЛС AN/TPQ-50 ВСУ в зоне СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) ударили по американской военной технике, прозванной ушами артиллеристов — радиолокационной станции (РЛС) контрбатарейной борьбы. Это следует из отчета Минобороны России о ситуации в зоне боевых действий.

Речь идет о достаточно редкой РЛС Вооруженных сил Украины (ВСУ) — AN/TPQ-50. Украинские военные стараются тщательно маскировать эту технику из-за ее высокой стоимости и хороших тактико-технических характеристик.

Упомянутую РЛС ВСУ уничтожили бойцы группировки войск «Запад», которые действуют в районе Донецкой народной республики и Харьковской области. Кроме этой техники Украина потеряла на том же направлении два бронетранспортера М113, два склада боеприпасов и 190 бойцов.

Ранее российский Генштаб описал ситуацию в зоне СВО. Сообщается, что за первые дни января российские войска успели взять под контроль несколько сотен квадратных километров.

