Генштаб описал ситуацию в зоне СВО

Начальник Генштаба Герасимов: ВС России наступают почти на всех направлениях

Вооруженные силы (ВС) России наступают почти на всех направлениях специальной военной операции (СВО). Так ситуацию в зоне ведения боевых действий описал начальник Генштаба Валерий Герасимов, его слова приводит Министерство обороны в Telegram.

Герасимов отметил, что лишь за первые дни января российские войска уже взяли под контроль сотни квадратных километров территории и заняли несколько поселков.

«За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 квадратных километров территории», — сообщил он.

Днем ранее сообщалось, что Украина попыталась применить в зоне СВО редкую технику из секретной поставки.