Россия
08:10, 15 января 2026Россия

Генштаб описал ситуацию в зоне СВО

Начальник Генштаба Герасимов: ВС России наступают почти на всех направлениях
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Валерий Герасимов

Валерий Герасимов. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России наступают почти на всех направлениях специальной военной операции (СВО). Так ситуацию в зоне ведения боевых действий описал начальник Генштаба Валерий Герасимов, его слова приводит Министерство обороны в Telegram.

Герасимов отметил, что лишь за первые дни января российские войска уже взяли под контроль сотни квадратных километров территории и заняли несколько поселков.

«За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 квадратных километров территории», — сообщил он.

Днем ранее сообщалось, что Украина попыталась применить в зоне СВО редкую технику из секретной поставки.

