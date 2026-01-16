Стало известно о наступлении российских войск в Харьковской области

Российские войска в Харьковской области продвинулись за Волчанск и наступают в районе Волчанских Хуторов. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
«Российские части продвинулись в районе Волчанских Хуторов», — приводятся в публикации слова собеседника.
Отмечается, что российские войска также наступают на участке фронта Меловое-Хатнее, успешно отбивая контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила об уничтожении понтонной переправы ВСУ через реку Оскол под Купянском в Харьковской области. По информации оборонного ведомства, эта переправа использовалась для переброски на сложный для Украины участок боевых действий техники, войск и грузов.