Стало известно о наступлении российских войск в Харьковской области

ВС России наступают в районе Волчанских Хуторов Харьковской области

Российские войска в Харьковской области продвинулись за Волчанск и наступают в районе Волчанских Хуторов. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части продвинулись в районе Волчанских Хуторов», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российские войска также наступают на участке фронта Меловое-Хатнее, успешно отбивая контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила об уничтожении понтонной переправы ВСУ через реку Оскол под Купянском в Харьковской области. По информации оборонного ведомства, эта переправа использовалась для переброски на сложный для Украины участок боевых действий техники, войск и грузов.