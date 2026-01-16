Реклама

10:55, 16 января 2026

Стало известно о наступлении российских войск в Харьковской области

ВС России наступают в районе Волчанских Хуторов Харьковской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в Харьковской области продвинулись за Волчанск и наступают в районе Волчанских Хуторов. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части продвинулись в районе Волчанских Хуторов», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российские войска также наступают на участке фронта Меловое-Хатнее, успешно отбивая контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила об уничтожении понтонной переправы ВСУ через реку Оскол под Купянском в Харьковской области. По информации оборонного ведомства, эта переправа использовалась для переброски на сложный для Украины участок боевых действий техники, войск и грузов.

