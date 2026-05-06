03:15, 6 мая 2026Мир

Нечаев заявил о подготовке Германии к войне с Россией

Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Нечаев. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев, пишут «Известия».

По его словам, ФРГ отрицает то, что превратилась в страну вооруженного конфликта на Украине. «Германия по всем признакам держит курс на подготовку к военному противостоянию с Россией», — подчеркнул дипломат.

Он указал на ускоренную милитаризацию страны. По словам Нечаева, в Германии «безудержно накачивают военную сферу бюджетными и заемными средствами».

Ранее немецкий политолог и аналитик Карло Масала заявил, что война России и НАТО может начаться и раньше прогнозируемого 2029 года.

