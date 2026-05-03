В Германии сделали тревожный прогноз о войне России и НАТО

Политолог Масала: Война России и НАТО может начаться и раньше 2029 года

Война России и НАТО может начаться и раньше прогнозируемого 2029 года. Тревожный прогноз о конфликте сделал немецкий политолог и аналитик Карло Масала в интервью Welt.

«Это произойдет не в 2029 или 2030 году, не в те временные рамки, на которые сейчас ориентируется НАТО. Ожидается, что это произойдет раньше», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что немецкая армия недостаточно готова к потенциальной войне с Россией, несмотря на то, что РФ «связана» на Украине. По его словам, Берлин не уделял должного внимания закупке новых систем вооружений и развитию беспилотных технологий.

Ранее на территории Финляндии начались артиллерийские учения Northern Strike 26, проходящие на границе с Россией. Они продлятся до 12 мая и станут частью серии маневров, которые проходят в Финляндии в апреле-мае с участием США, Великобритании, Франции, Италии, Норвегии, Венгрии, Польши, Эстонии, Литвы.