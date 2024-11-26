Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:05, 26 ноября 2024Интернет и СМИ

Бывший ведущий Первого канала высказался об эмиграции

Бывший ведущий «Модного приговора» Васильев назвал эмиграцию лотерейным билетом
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывший ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале, историк моды Александр Васильев высказался об эмиграции. В беседе с проектом «Нежный редактор», выпуск которого доступен на YouTube, он назвал переезд за рубеж лотерейным билетом.

«Кому-то повезло, кому-то нет. Много зависит от ваших способностей и энергии — к таланту, к языкам, к работоспособности, к коммуникабельности», — сказал Васильев в интервью, которое записывалось в Париже. Историк моды также призвал эмигрантов уважать законы и принципы чужой страны.

«Модный приговор» и ряд других развлекательных передач перестали выходить на Первом канале в феврале 2022 года. После этого неоднократно появлялся слух о том, что Васильев эмигрировал из России, однако историк моды эти сообщения опровергал.

Ведущий утверждал, что эмигрировал еще в советские годы, и добавлял, что у него есть французское гражданство. Кроме того, Васильев заявлял, что живет в разных странах, включая Россию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Акт государственной измены». В США предостерегли Байдена от одного действия в отношении Украины. О чем идет речь?

      Российский военный две недели уклонялся от службы и получил два года колонии

      Россияне стали занимать больше денег у микрокредиторов

      Россияне обварились кипятком на улице при прорыве трубы

      Раскрыты подробности об управлявших сгоревшим в Анталье SSJ-100 пилотах

      В российском регионе приняли закон об абортах

      Красный рассвет в Москве объяснили

      Минобороны показало поражение бронетехники ВСУ в Курской области

      Стало известно об обеспечившем поражение пехоты ВСУ российском рядовом

      В Турции заявили о скором вынужденном отступлении США по конфликту на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше