Бывший ведущий «Модного приговора» высказался о жизни вне России

Историк моды Васильев опроверг предположение о том, что он не живет в России

Российский и французский историк моды, бывший ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев опроверг предположение о том, что он больше не живет в России. Об этом он заявил в интервью журналистке Мадонне Мур, ролик вышел на YouTube.

Мур в разговоре отметила, что Васильев ранее заявил в интервью о том, что сейчас не живет в России. «Нет, ничего подобного, я живу на разные страны. У меня квартира в Москве, я продолжаю там часто бывать, и также у меня есть дом в Зеленоградске в Калининградской области, там тоже мне бывает очень уютно и жить, и работать», — высказался историк моды.

Вместе с тем бывший ведущий «Модного приговора» указал, что сейчас не работает в России. По словам Васильева, внешние обстоятельства вынуждают его нередко быть в других странах. «У меня много выставок, сейчас одна идет в Праге, другая в Латвии, три других в Литве. Много выступлений в разных странах», — объяснил он.

Ранее Васильев назвал причины, по которым «Модный приговор» не возвращается в эфир Первого канала. Он согласился с мнением о том, что формат программы устарел. Однако главной причиной отсутствия «Модного приговора» на телеэкране он назвал недостаток финансирования.