15:02, 6 февраля 2026Путешествия

Летавший с группой на парапланах турист рухнул в море и пропал без вести

Bild: 70-летний турист из Германии упал с парапланом в море у острова Тенерифе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Borja Suarez / Reuters

Турист отправился с группой на Канары, чтобы полетать на парапланах, и рухнул в море. Об этом стало известно Bild.

4 февраля 70-летний гражданин Германии в составе компании из семи путешественников спрыгнул с горы Тейде на острове Тенерифе. Однако неподалеку от Пуэрто-де-ла-Крус мужчина внезапно потерял высоту и по неизвестным причинам упал в море.

Уточняется, что немец был опытным пилотом параплана, летавшим множество раз. Видеозапись зафиксировала, как мужчина держит обе руки на стропах, но не совершает никаких движений по управлению летательным аппаратом. После столкновения с водой парапланерист пропал без вести. Его поиски осложняет атлантический шторм «Леонардо», который, по данным метеорологической службы, не ослабнет до 7 февраля.

Ранее британский турист влетел в скалу во время полета на параплане в Таиланде. Он сломал ногу и повис на деревьях на шесть часов.

