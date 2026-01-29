Турист влетел в скалу на параплане, сломал ногу и повис на деревьях на шесть часов

Daily Mail: Британец влетел в скалу в Таиланде во время полета на параплане

Британский турист влетел в скалу во время полета на параплане в Таиланде, сломал ногу и повис на деревьях на шесть часов. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 51-летний Таддеус Томс отдыхал в провинции Краби и решил полетать на параплане. Во время полета подул сильный ветер и мужчина врезался в скалу, зацепившись за деревья. Он сломал ногу и получил множество ссадин. Томс провисел там несколько часов, пока его не вызволили спасатели.

Ранее другой турист не выжил во время прыжка с парапланом на горе Бабадаг в Фетхие, Турция. Уточняется, что 22-летний иностранец совершал тандемный полет с 29-летним инструктором 23 апреля.