Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:47, 29 января 2026Путешествия

Турист влетел в скалу на параплане, сломал ногу и повис на деревьях на шесть часов

Daily Mail: Британец влетел в скалу в Таиланде во время полета на параплане
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: salajean / Shutterstock / Fotodom  

Британский турист влетел в скалу во время полета на параплане в Таиланде, сломал ногу и повис на деревьях на шесть часов. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 51-летний Таддеус Томс отдыхал в провинции Краби и решил полетать на параплане. Во время полета подул сильный ветер и мужчина врезался в скалу, зацепившись за деревья. Он сломал ногу и получил множество ссадин. Томс провисел там несколько часов, пока его не вызволили спасатели.

Ранее другой турист не выжил во время прыжка с парапланом на горе Бабадаг в Фетхие, Турция. Уточняется, что 22-летний иностранец совершал тандемный полет с 29-летним инструктором 23 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о согласии Путина на энергетическое перемирие

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    В Италии украинского банкира связали, убили и выбросили из окна

    В Минимущества Тверской области объяснили изъятие квартиры у Клишиной

    Звезда сериала «Жаркое соперничество» в трусах снялся для журнала

    В Белгородской области от удара БПЛА по территории больницы погиб мужчина

    Россиянам назвали защищающую от инфарктов и снижающую давление кашу

    Эпичное ограбление ювелирного магазина в российском городе попало на видео

    Названы неочевидные симптомы менопаузы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok