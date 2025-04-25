Турист врезался в скалу во время прыжка с парапланом в Турции и не выжил

Daily Mail: Турист не выжил при прыжке с парапланом на горе Бабадаг в Турции

Британский турист не выжил во время прыжка с парапланом на горе Бабадаг в Фетхие, Турция. Подробности приводит издание Daily Mail.

Уточняется, что 22-летний иностранец совершал тандемный полет с 29-летним инструктором 23 апреля. Вскоре после взлета парашют порвался, и они врезались в острые скалы на крутом склоне горы высотой почти две тысячи метров.

Другие парапланеристы сообщили о крушении в экстренные службы. Но когда спасатели прибыли на место происшествия, британец и опытный пилот уже не дышали.

Местные власти начали расследование. Отмечается, что после несчастного случая все полеты на парапланах на Бабадаге приостановили.

Ранее в Перу ирландская туристка едва не угодила под колеса машины во время полета на параплане. Она получила травмы, но чудом выжила.