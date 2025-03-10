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18:47, 10 марта 2025Путешествия

Туристка на параплане едва не угодила под колеса машины и чудом выжила

Daily Mail: Туристка в Перу едва не угодила на параплане под колеса машины
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Freepik

В Перу ирландская туристка во время полета на параплане едва не угодила под колеса машины и чудом выжила. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что в Лиме девушка летела вместе с инструктором, однако из-за сильного ветра опытный парапланерист не смог приземлиться в нужном месте. Вместо этого пара вылетела на проезжую часть оживленного шоссе и едва не врезалась в автомобили. Более того, их параплан зацепился за фонарный столб.

В результате оба получили травмы, туристка жаловалась на боль в ноге, однако неизвестно, в каком она состоянии теперь.

Ранее другая туристка из Польши упала в пропасть во время полета на параплане в Колумбии и не выжила. Она потеряла контроль над своим парашютом, начала сильно раскачиваться в воздухе, а затем выскользнула из подвесной системы параплана и полетела вниз.

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