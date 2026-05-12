Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:31, 12 мая 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников призвал россиян не демонизировать колбасу

Врач Мясников рассказал, что колбаса является источником белка
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» высказался о вреде колбасы. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», он призвал россиян не демонизировать этот продукт и назвал главное правило его выбора в магазине.

Мясников рассказал, что отношение к колбасе в обществе стало резко негативным после того, как в 2015 году Всемирная организация здравоохранения причислила ее к канцерогенам и поставила в один ряд с такими вредными веществами, как алкоголь и табак. «Потом врачи пытались объяснить, что это не совсем так, это просто признание того, что колбаса может вызывать онкологию. (...) Но демонизировать колбасу не надо», — отметил он.

Доктор уточнил, что этот продукт приносит определенную пользу организму, в частности, является источником белка. Мясников посоветовал при покупке колбасы обращать внимание на ее состав: чем меньше в ней добавок и усилителей вкуса, тем она безвреднее.

Ранее Мясников разрешил людям с повышенным уровнем холестерина есть сало. Специалист также раскрыл безопасное количество этого продукта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Известная российская певица оказалась на допросе

    Шеф Пентагона заявил о наличии у США плана эскалации конфликта с Ираном

    Трамп раскрыл важную договоренность с Ираном

    В Армении высказались о «разводе» с Россией

    Доктор Мясников призвал россиян не демонизировать колбасу

    Людям старше 50 назвали продукты для здоровья суставов и костей

    53-летняя туристка попала под лавину на пятой по высоте горе планеты и не выжила

    В России признали наличие иностранных деталей в отечественных самолетах

    Вероятность ухода Зеленского с поста президента из-за скандалов оценили

    Полицейские угрожали россиянину с аутизмом за неправильный взгляд в ресторане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok