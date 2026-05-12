Доктор Мясников призвал россиян не демонизировать колбасу

Врач Мясников рассказал, что колбаса является источником белка

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» высказался о вреде колбасы. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», он призвал россиян не демонизировать этот продукт и назвал главное правило его выбора в магазине.

Мясников рассказал, что отношение к колбасе в обществе стало резко негативным после того, как в 2015 году Всемирная организация здравоохранения причислила ее к канцерогенам и поставила в один ряд с такими вредными веществами, как алкоголь и табак. «Потом врачи пытались объяснить, что это не совсем так, это просто признание того, что колбаса может вызывать онкологию. (...) Но демонизировать колбасу не надо», — отметил он.

Доктор уточнил, что этот продукт приносит определенную пользу организму, в частности, является источником белка. Мясников посоветовал при покупке колбасы обращать внимание на ее состав: чем меньше в ней добавок и усилителей вкуса, тем она безвреднее.

