Доктор Мясников разрешил есть сало людям с повышенным холестерином

Врач Мясников заявил, что людям с повышенным холестерином можно есть сало

Врач и телеведущий Александр Мясников разрешил россиянам с повышенным холестерином есть сало. Об этом он высказался в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике «Вопросы от доктора» Мясников спросил одну из зрительниц в студии, можно ли есть сало людям, у которых повышен уровень холестерина в крови. Женщина ответила отрицательно, Мясников не согласился с ней.

«Естественно, много нельзя. Но в небольших количествах — вполне возможно. Там даже находятся определенные биологически активные вещества, которые повышают "хороший" холестерин», — заявил доктор. По его словам, безопасной следует считать порцию продукта в 30-50 граммов.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала неожиданную пользу свиного сала. Специалистка отметила, что оно защищает от инфарктов и инсультов.