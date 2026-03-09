Продюсер «Иванушек» допустил переименование группы

Продюсер «Иванушек» Матвиенко допустил переименование группы

Продюсер «Иванушек International», народный артист России Игорь Матвиенко в беседе с ТАСС допустил , что группу, возможно, придется переименовать в связи с обсуждением использования англицизмов.

«Вот так будут теперь называться и писаться: группа "Иванушки", а слово International — зачеркнуто», — заявил Матвиенко.

Также он оценил использование иностранных слов в названиях, отметив, что «англицизмы надоели».

В России с 1 марта ограничили использование иностранных слов на вывесках, закон «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве». Так, вывески, указатели и таблички должны быть на русском языке в названиях жилых комплексов и объектов капитального строительства, в рекламе — тоже.