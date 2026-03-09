Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:03, 9 марта 2026Культура

Продюсер «Иванушек» допустил переименование группы

Продюсер «Иванушек» Матвиенко допустил переименование группы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Продюсер «Иванушек International», народный артист России Игорь Матвиенко в беседе с ТАСС допустил , что группу, возможно, придется переименовать в связи с обсуждением использования англицизмов.

«Вот так будут теперь называться и писаться: группа "Иванушки", а слово International — зачеркнуто», — заявил Матвиенко.

Также он оценил использование иностранных слов в названиях, отметив, что «англицизмы надоели».

В России с 1 марта ограничили использование иностранных слов на вывесках, закон «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве». Так, вывески, указатели и таблички должны быть на русском языке в названиях жилых комплексов и объектов капитального строительства, в рекламе — тоже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности поставлять Европе нефть и газ

    В Финляндии высказались об оружии для Зеленского

    В ВСУ начали угрожать родственникам пропавших без вести военных

    Президент Сербии высказался о поставках оружия на Украину

    В США допустили сделку между Трампом и Путиным по вопросам Ирана и Украины

    Стало известно о подготовке Зеленским «плана Б» из-за Ирана

    Трамп назвал большой ошибкой избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана

    США перехватили зашифрованные сигналы Ирана для «спящих ячеек»

    МИД Украины заявил о погружении Венгрии в спираль беззакония

    Над Россией сбили 21 беспилотник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok