Звезда «Кухни» назвал главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком

Актер Епишев: Москва выигрывает у Нью-Йорка за счет самобытности

Актер Сергей Епишев, известный по роли в сериале «Кухня», заявил, что у Москвы есть преимущество перед Нью-Йорком и другими зарубежными мегаполисами. Его он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам артиста, Москва выигрывает у крупных зарубежных городов за счет своей самобытности. «Можно ли представить себе фестиваль нью-йоркского варенья? Думаю, что нет, а в Москве можно все, она удивляет постоянно», — считает он.

Что касается отличительных качеств москвичей от жителей других российских городов, среди них Епишев выделил скорость принятия решений и другой ритм жизни. «От жителей европейских столиц, думаю, особо ничем не отличаются», — заключил он.

Ранее актриса Полина Максимова заявила, что Москва во всем превосходит Нью-Йорк, Париж, Берлин и Лондон.