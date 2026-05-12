Экономика
16:11, 12 мая 2026

В Госдуме заявили о вредных последствиях крепкого рубля

Депутат Аксаков: Крепкий рубль оборачивается для экономики РФ падением экспорта
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Курс российской национальной валюты должен быть не выше 80 рублей за доллар. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировала «Парламентская газета».

По его словам, такие котировки необходимы прежде всего для поддержки внутреннего производителя. Аксаков убежден, что крепкий рубль оборачивается тем, что российские производители начинают испытывать конкурентное давление со стороны внешних поставщиков.

В связи с этим Аксаков сослался на статистические данные, которые показали, что в 2026 году Россия столкнулась с падением экспорта. Парламентарий объяснил это укреплением рубля. Поставлять продукцию за валюту, которую можно продать за меньшее количество рублей, оказывается невыгодно.

По мнению экономиста Петра Щербаченко, в настоящее время курс рубля укрепляется во многом благодаря росту цен на нефть. Кроме того, сказывается возобновление ежедневных покупок валюты и золота Министерством финансов. Он также призвал не забывать об уменьшении ставок по депозитам, которое обусловило снижение интереса к рублевым активам.

