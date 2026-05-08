Вероятность доллара по 50 рублей оценили

Доцент Щербаченко: К лету доллар будет стоить около 73-80 рублей

В настоящее время курс рубля укрепляется во многом благодаря росту цен на нефть и тому, что Министерство финансов возобновило ежедневные покупки валюты и золота. Об этом «Ленте.ру» заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Сказалось также уменьшение ставок по депозитам после очередного снижения ключевой ставки Банка России. Как следствие, постепенно снижается интерес к рублевым активам. Кроме того, сезон отпусков означает, что россияне предъявляют повышенный спрос на иностранную валюту.

По его мнению, к лету курс доллара достигнет 73-80 рублей.

«Разговоры о 50 рублях за доллар пока преждевременны!» — подчеркнул он.

Ранее Банк России опустил курс доллара на 8 мая до 74,62 рубля. Евро подешевел до 87,88 рубля.

По прогнозам экономиста Марселя Салихова, во второй половине 2026 года доллар с большой долей вероятности начнет заметно укрепляться относительно рубля и к концу достигнет 85-87 рублей.

