Рублю спрогнозировали заметное ослабление

Аналитик Салихов: К концу года курс доллара достигнет 85-87 рублей

Во второй половине этого года доллар с большой долей вероятности начнет заметно укрепляться к рублю. Такой прогноз дал кандидат экономических наук Марсель Салихов, его слова приводит РИА Новости.

В ближайшие несколько месяцев, ожидает эксперт, рубль продолжит укрепляться к доллару на фоне высоких цен на нефть и увеличения объемов продаж валюты на внутреннем рынке. Однако в дальнейшем динамика начнет постепенно меняться с учетом исчерпания этих факторов, полагает Салихов.

К концу года курс доллара, скорее всего, достигнет 85-87 рублей, добавил аналитик. «К концу года можно ожидать более слабого рубля», — резюмировал Салихов.

Впрочем, ряд экспертов, напротив, полагают, что в среднесрочной перспективе соотношение сил в валютной паре «рубль — доллар» кардинально не изменится. Такой прогноз ранее, в частности, дал глава ВТБ Андрей Костин. Драматического ослабления рубля в обозримом будущем не предвидится, отмечал он. Этому, пояснял глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, поспособствует в том числе жесткая денежно-кредитная политика Центробанка.