18:11, 22 апреля 2026

Возможность «драматического» ослабления рубля оценили

Костин исключил возможность резкого ослабления рубля в обозримом будущем
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В краткосрочной перспективе рубль вряд ли сильно ослабнет к доллару. Скорее всего, котировки российской валюты останутся устойчивыми. Такой прогноз дал глава ВТБ Андрей Костин, его слова приводит ТАСС.

Для российской экономики такой расклад сил в валютной паре не несет особой пользы, пояснил руководитель финансовой организации. Однако оказать давление по этому вопросу на правительство или Центробанк (ЦБ) невозможно, констатировал он. «Никакого драматического снижения не будет», — заключил Костин.

В настоящее время курс доллара держится в районе 75 рублей. Укреплению рубля способствует ряд факторов, включая снижение российского импорта, слабый спрос на валюту на внутреннем рынке и рост цен на нефть, вызванный масштабными перебоями в поставках ближневосточного сырья из-за блокировки Ормузского пролива.

Ранее Костин охарактеризовал нынешний курс рубля словами «все плачут». Текущие котировки российской валюты, отметил он, не играют на руку ни отечественным экспортерам, которые недополучают часть выручки, ни федеральному бюджету, который остается при таком раскладе без дополнительных поступлений с продаж энергоресурсов.

Более оптимальным вариантом глава ВТБ назвал коридор 90-100 рублей за доллар. Однако жесткая денежно-кредитная политика ЦБ способствует лишь дополнительному укреплению российской валюты, посетовал руководитель Национального союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

