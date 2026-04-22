15:43, 22 апреля 2026Экономика

Курс рубля описали словами «все плачут»

Костин: В обозримом будущем рубль вряд ли драматично ослабнет к доллару
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В среднесрочной перспективе курс рубля с большой долей вероятности останется устойчивым, ожидать драматичного ослабления российской валюты в обозримом будущем не приходится. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, его слова приводит «Интерфакс».

Нынешний курс рубля является излишне крепким, что не несет особой пользы российской экономике. От этого страдают не только отечественные экспортеры, но и федеральный бюджет. «Все плачут, все наши экспортеры, конечно, но, видите, они не могут додавить ни правительство, ни Центральный банк», — посетовал Костин.

Несмотря на прогнозы ряда экспертов, которые ожидают ослабления рубля, курс российской валюты вряд ли существенно изменится, полагает глава финансовой организации. «Рубль месяц за месяц, зараза, держится, и ничего с ним не случается», — констатировал Костин.

Более оптимальным вариантом для российской экономики он называл коридор 90-100 рублей за доллар. При таком раскладе выручка отечественных экспортеров стала бы постепенно расти, а федеральный бюджет смог бы рассчитывать на дополнительные поступления с продаж энергоресурсов, что особенно актуально с учетом стремительного роста дефицита госказны. Схожего мнения придерживается в том числе глава Национального союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Однако жесткая денежно-кредитная политика Центробанка способствует лишь дополнительному укреплению рубля, резюмировал он.

