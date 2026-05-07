В России опустили курс доллара

ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 75 рублей

Центральный банк России снизил официальные курсы валют на пятницу, 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Центробанк опустил курс доллара ниже отметки в 75 рублей. За сутки американская валюта подешевела на 60 копеек. Официальный курс составляет 74,62 рубля.

Также снизилась и стоимость евро. За сутки цена валюты изменилась с 88,06 до 87,88 рубля.

Центробанк изменил и официальный курс китайского юаня. Установленная на пятницу стоимость валюты опустилась с 10,99 до 10,97 рубля.

Ранее стало известно, что Центробанк вернется к закупке валюты в Фонд национального благосостояния из-за повышения нефтегазовых доходов в апреле. В период с 8 мая по 4 июня 2026 года он составит 110,3 миллиарда рублей, или 5,8 миллиарда в сутки. Перейти к закупкам позволил рост нефтегазовых доходов в апреле до 855,6 миллиарда рублей, хотя они и оказались на 230,4 миллиарда рублей ниже, чем годом ранее.