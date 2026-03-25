19:17, 25 марта 2026Авто

Ушедший из России автобренд объявил об уходе из Китая

Reuters: Чешский бренд Skoda уходит с рынка Китая из-за рухнувших продаж
Марина Аверкина

Фото: VanderWolf Images Related keywords / Shutterstock / Fotodom  

Чешский автомобильный бренд Skoda, входящий в состав концерна Volkswagen, принял решение об уходе с китайского рынка. В официальном заявлении компании говорится, что сотрудничество с партнерами из КНР продолжится до середины 2026 года. При этом сервисное обслуживание автомобилей Skoda сохранится, сообщает Reuters.

Долгое время Китай оставался для Skoda главным рынком сбыта. С 2016 по 2018 год здесь было реализовано более 300 тысяч автомобилей. Но все изменилось в 2025 году, когда объем продаж упал до 15 тысяч единиц.

Skoda решила изменить стратегию и сконцентрироваться на рынках Индии и странах Юго-Восточной Азии. Именно в этих регионах в 2025 году показатели европейской марки фиксировали рост продаж.

Для головного концерна Volkswagen последние несколько лет на китайском направлении выдались сложными. Но в отличие от Skoda, Volkswagen вместе с дочерним брендом Audi рассчитывает восстановить утраченные позиции за счет вывода линейки новых моделей и локализации в Китае.

Ранее стало известно, что «УАЗ» остановил сборку автомобилей на Кубе из-за энергокризиса.

