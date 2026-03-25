Российский автопроизводитель остановил сборку на Кубе

«УАЗ» остановил сборку машин «Патриот» и «Пикап» на Кубе из-за энергокризиса

«УАЗ» остановил сборку автомобилей на Кубе. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе производителя. Причиной стали жесткие ограничения в подаче электричества на острове.

«В настоящее время производство, как и на большинстве предприятий страны, приостановлено. Это, в первую очередь, связано с жесткими ограничениями электроснабжения на острове. Вместе с кубинской стороной ожидаем оперативного разрешения ситуации и возобновления работы», — рассказали представители «УАЗа».

На Кубе отсутствует собственное производство легковых автомобилей, поэтому запуск сборки «УАЗов» считался прорывом для страны. Предприятие в Гаване было запущено в апреле 2025 года. Там организовали крупноузловую сборку моделей «Патриот» и «Пикап», которые доработали с учетом местного климата и состояния дорог.

На начальном этапе планировался выпуск до 500 машин в год. При выходе на полную мощность ежегодный план должен был составить 1500 автомобилей. В 2026 году «УАЗ» намеревался увеличить объемы выпуска на кубинском предприятии, но грянул энергокризис.

«Шанс сохранить автосборку на Кубе есть, но только в нишевом формате, например из импортных машинокомплектов, малыми сериями и если у предприятия есть собственная система энергорезерва. Массовое производство в нынешних условиях нереально», — прокомментировал ситуацию старший преподаватель кафедры финансового и инвестиционного менеджмента Финансового университета при правительстве РФ Александр Кудряшов.

Ранее стало известно, что председатель правительства Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта РФ до 1 июня подготовить и представить предложения о законодательном закреплении системы постоплаты на парковках.