Развеяны самые популярные мифы о зарядке

В BGR назвали опасность использования смартфона во время зарядки мифом

Журналисты издания BGR перечислили самые распространенные мифы, касающиеся использования смартфона во время зарядки. Материал опубликован на сайте медиа.

В первую очередь специалисты развеяли миф, согласно которому смартфон может сломаться, если пользоваться им во время зарядки. «Если вы не замечаете сильного нагрева, с батареей телефона все будет в порядке», — отметили журналисты, рекомендовав лишь по возможности не сильно нагружать аппарат задачами, пока он заряжается.

Также журналисты назвали глупостью запрет на использование неоригинального зарядного устройства для смартфона. Они объяснили, что дешевый комплект зарядки действительно может повредить телефон, но покупать адаптер той же фирмы, что выпустила гаджет, необязательно. Для iPhone посоветовали приобретать зарядки, сертифицированные по стандарту MFi, для Android-девайсов — USB-IF.

Коме того, авторы «разрешили» заряжать телефоны ночью. По их словам, зарядка сама остановится, как только уровень аккумулятор достигнет 100 процентов. Однако пользователей попросили обеспечить устройству хорошую вентиляцию — не накрывать его одеялом и не класть под подушку. Также они посоветовали следить, чтобы телефон не перегрелся при использовании беспроводной зарядки: «нагрев приводит к деградации батареи, а перегрев может привести к опасным последствиям».

В середине мая авторы портала Stuff на основе обзоров и личных впечатлений выбрали «величайшие смартфоны» Apple в истории. Рейтинг возглавил iPhone 5, в топ-3 также попали самый первый iPhone и iPhone X.