Кайли и Кендалл Дженнер попались папарацци на двойном свидании и стали мемом

Кайли и Кендалл Дженнер попались на свидании с Тимоти Шаламе и Джейкобом Элорди

Телезвезды Кайли и Кендалл Дженнер попались папарацци во время двойного свидания и стали мемом в соцсетях. Снимки, завирусившиеся в TikTok и Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), публикует Times of India.

На размещенных кадрах видно, как сестры Дженнер едут в одном автомобиле с актерами Тимоти Шаламе и Джейкобом Элорди в Лос-Анджелесе. Известно, что Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе состоят в отношениях уже несколько лет, а Кендалл Дженнер и Джейкоба Элорди заподозрили в романе только в апреле после совместного появления на фестивале Coachella.

Фотографии знаменитостей быстро завирусились в соцсетях — фанаты назвали кадры легендарными и принялись шутить о парах в комментариях. «Настоящий поп-момент», «Это легендарно», «Сестры Дженнер заполучили самых популярных актеров», «Крис Дженнер [мать сестер Дженнер] в восторге», «Как нелепо они попались», — высказывались поклонники.

В апреле были раскрыты новые детали предполагаемого романа Кендалл Дженнер с Джейкобом Элорди.