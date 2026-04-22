Раскрыты детали предполагаемого романа Кендалл Дженнер с Джейкобом Элорди

Журналисты Daily Mail (DM) раскрыли детали предполагаемого романа модели Кендалл Дженнер с актером Джейкобом Элорди. Материал опубликован на одноименном сайте.
Инсайдер журналистов сообщил, что отношения знаменитостей длятся уже два месяца. По его словам, в течение этого времени они часто виделись в Лос-Анджелесе.
Кроме того, стало известно, что к началу романа звезд приложила руку сестра манекенщицы, предпринимательница Кайли Дженнер. «Кайли часто встречалась с Джейкобом во время наградного сезона из-за Тимоти Шаламе. Он понравился ей, и она подумала, что он будет хорош для Кендалл», — рассказал источник.
Cама модель была не уверена в том, стоит ли переводить дружбу с Элорди во что-то большее, но ее родственница настаивала на этом. «Кайли подтолкнула Кендалл начать роман с Джейкобом, потому что она хотела назначить двойные свидания. Она подумала, что было бы весело, если бы она, Тимоти, Кендалл и Джейкоб потусовались вместе», — заключил собеседник портала.
