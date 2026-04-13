Кендалл Дженнер заметили за поцелуями и ласками с Джейкобом Элорди на Coachella

12:18, 13 апреля 2026

Модель Кендалл Дженнер заметили за поцелуями с Джейкобом Элорди на Coachella
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Roger / Backgrid / Legion-Media

Американскую телезвезду и манекенщицу Кендалл Дженнер заметили за поцелуями с австралийским актером Джейкобом Элорди на музыкальном фестивале Coachella в США. Пост появился в аккаунте анонимного инсайдера с никнеймом @deuxmoi в соцсети X (бывший Twitter).

В публикации говорится, что несколько источников сообщили автору аккаунта, что видели знаменитостей вместе на выступлении певца Джастина Бибера. По словам инсайдеров, 30-летняя модель и 28-летний артист наслаждались обществом друг друга, целуясь и обнимаясь.

В свою очередь, на странице @elordior появилось видео якобы с Дженнер и Элорди, сделанное на указанном концерте. При этом сами звезды на данный момент не отреагировали на слухи о романе.

В декабре 2023 года сообщалось, что Кендалл Дженнер рассталась с рэп-исполнителем Bad Bunny после девяти месяцев отношений.

