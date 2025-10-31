В Госдуме предложили еще один способ борьбы с жилищными мошенниками

Депутат Разворотнева предложила ввести обязательную видеосъемку сделок с жильем

В России могут обязать вести видеозапись всех сделок с недвижимостью. Об этой инициативе агентству РИА Новости рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Данный законопроект является лишь одним из множества инициатив, разработанных в свете дела Долиной — Лурье. Закон о видеофиксации жилищных сделок, по словам депутата, находится сейчас на стадии активного обсуждения. Помимо этого, автор проекта считает необходимым ввести централизованный реестр видеозаписей, закрепив его за Росреестром или Министерством юстиции. Также предлагается внедрить единую систему для обмена информацией между Росреестром, МВД, судом, нотариусами, банками, страховыми компаниями и агентами по недвижимости.

Ранее в Госдуме выступили с предложением сделать проверку психического здоровья обязательной при продаже жилья. Справку о дееспособности квартировладельца призывают включить в обязательный перечень документов при заключении договора купли-продажи, а полномочия по проверке соответствующих сведений хотят возложить на Росреестр.