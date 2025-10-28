В Госдуме предложили новый способ бороться с жилищными мошенниками

В Госдуме предложили обязать Росреестр проверять дееспособность продавцов жилья

Проверка продавцов жилья на дееспособность может стать обязательной. С инициативой нового способа борьбы с жилищными мошенниками выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС.

Депутат призывает в обязательном порядке проверять квартировладельцев на дееспособность перед заключением сделок по продаже. Полномочия по проверке сведений о психическом здоровье продавцов Нилов собирается возложить на Росреестр. Соответствующее предложение отправлено на рассмотрение вице-премьеру Дмитрию Григоренко и генпрокурору Александру Гуцану, уточняет агентство.

Одним из мотивов введения такой меры Нилов называет предотвращение новых мошеннических сценариев. Так, пробел в законе может способствовать появлению обманных схем, завязанных на оспаривании сделок по продаже недвижимости. Кроме того, по задумке парламентария, инициатива позволит улучшить демографическую ситуацию — опасаясь столкнуться с аферистами, молодые семьи отказываются от планов по покупке жилья, в связи с чем оттягивают рождение детей.

Ранее проверять пенсионеров на дееспособность при продаже квартир призвал другой депутат, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Документы об отсутствии психических заболеваний он предлагает внести в перечень обязательных при заключении договора купли-продажи.