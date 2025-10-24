В России предложили способ побороть мошенничество с квартирами пенсионеров

Депутат Аксененко: Продавцов квартир нужно обязать подтверждать дееспособность

Подтверждение дееспособности продавца может помочь в борьбе с жилищными аферистами. Такой способ нивелировать случаи мошенничества с квартирами пенсионеров «Газете.Ru» назвал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По мнению депутата, в целях борьбы с мошенниками необходимо обязать квартировладельцев предоставлять справку о дееспособности и отсутствии психических заболеваний при совершении сделок с недвижимостью. Соответствующие документы Аксененко считает необходимым внести в перечень обязательных при заключении договора купли-продажи.

Отказ предоставить справку о дееспособности должен вызвать у покупателя подозрения. Если прежде сделка по продаже уже признавалась недействительной из-за недееспособности хозяина, то эти сведения отражаются в ЕГРН. Недееспособность подтверждает не только судебное решение — человек может состоять на учете по неврологическому или психическому заболеванию в диспансере. Эти данные можно получить только через нотариуса, подчеркнул парламентарий. «Многие об этом даже не знают. Но если заранее запросить эти документы, то спустя время признать сделку недействительной из-за "прошлой" недееспособности будет куда сложнее», — отметил Аксененко.

Все чаще продавец может быть подвержен влиянию мошенников. Без дополнительных механизмов защиты такие прецеденты могут превратиться в массовый аферистский механизм, когда одна и та же квартира раз за разом продается и возвращается под предлогом невменяемости владельца. Чаще всего в таких случаях страдает не хозяин, а покупатель. В подобных схемах потерпевшим его не признают, потому что он не считается стороной договоренности между продавцом и злоумышленником и не знает о давлении третьих лиц на хозяина жилплощади.

Ранее пожилая москвичка, назвав себя невменяемой, смогла вернуть квартиру, проданную шесть лет назад. Несостоявшийся покупатель уверен, что такими аферами пенсионерка промышляет не в первый раз.